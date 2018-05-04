Суцільні руїни: в мережі показали фото "вбитих" пляжів Криму

На пляжах валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.

В мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму. На пляжах валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.

Фото опублікував користувач RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Знімки були зроблені на пляжах Миколаївки.

"Там досить крутий берег і його постійно потрібно зміцнювати. Але навіть берегоукріплення не змогли провести тому центральні сходи і провалилися", - коментують користувачі.

Миколаївка

готовність до несезону 2018 абсолютна pic.twitter.com/g6BDMlhIPD — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 3 травня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали, як окупанти знищують набережні Криму.