Суцільні руїни: в мережі показали фото "вбитих" пляжів Криму

11:56, 04 травня 2018
Суспільство
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Знімки були зроблені на пляжах Миколаївки / RoksolanaToday&Крим у Twitter

Фото опублікував користувач RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Знімки були зроблені на пляжах Миколаївки.

"Там досить крутий берег і його постійно потрібно зміцнювати. Але навіть берегоукріплення не змогли провести тому центральні сходи і провалилися", - коментують користувачі.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали, як окупанти знищують набережні Криму.

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Теги: #Крим#пляжі Криму