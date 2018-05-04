Суцільні руїни: в мережі показали фото "вбитих" пляжів Криму
11:56, 04 травня 2018Суспільство
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На пляжах валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.
Знімки були зроблені на пляжах Миколаївки / RoksolanaToday&Крим у Twitter
В мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму. На пляжах валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.
Фото опублікував користувач RoksolanaToday&Крим у Twitter.
Миколаївка— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 3 травня 2018 р.
Будь готовий !
Навіщо?
несезон 2018 pic.twitter.com/2L6gKCj6Ln
Знімки були зроблені на пляжах Миколаївки.
"Там досить крутий берег і його постійно потрібно зміцнювати. Але навіть берегоукріплення не змогли провести тому центральні сходи і провалилися", - коментують користувачі.
Миколаївка— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 3 травня 2018 р.
готовність до несезону 2018 абсолютна pic.twitter.com/g6BDMlhIPD
Як повідомляв УНІАН, у мережі показали, як окупанти знищують набережні Криму.
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