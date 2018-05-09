На акції "Безсмертний полк" у Києві сталася бійка (фото, відео)

11:55, 09 травня 2018
Суспільство
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На акції "Безсмертний полк" у столиці сталася бійка / фото Олександр Гончаров, apostrophe.ua

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Там зібралися учасники акції, які несуть плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни, передає "Апостроф".

В результаті бійки постраждав чоловік, йому розбили носа.

Також в інтернеті оприлюднили відео бійки на акції "Безсмертний полк" в Києві, в результаті якої постраждав чоловік. Відповідне відео опубліковано в Twitter.

фото Олександр Гончаров, apostrophe.ua

"Перші бійки", - йдеться у підписі до запису:

Як повідомляв УНІАН, на Арсенальній у Києві невідомі намагалися прорвати кордон поліції, в результаті інциденту затриманий учасник націоналістичного руху, голова броварського відділення "Моноліт".

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Теги: #Київ#9 травня#День перемоги#Безсмертний полк