На акції "Безсмертний полк" у Києві сталася бійка (фото, відео)

Хода "Безсмертного полку" пройде "коридором" від "Арсенальної" до площі Слави.

У середу, 9 травня, у Києві на акції "Безсмертний полк" сталася бійка. Інцидент стався біля станції метро Арсенальна.

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Там зібралися учасники акції, які несуть плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни, передає "Апостроф".

В результаті бійки постраждав чоловік, йому розбили носа.

Також в інтернеті оприлюднили відео бійки на акції "Безсмертний полк" в Києві, в результаті якої постраждав чоловік. Відповідне відео опубліковано в Twitter.

"Перші бійки", - йдеться у підписі до запису:

Як повідомляв УНІАН, на Арсенальній у Києві невідомі намагалися прорвати кордон поліції, в результаті інциденту затриманий учасник націоналістичного руху, голова броварського відділення "Моноліт".