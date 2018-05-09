На акції "Безсмертний полк" у Києві сталася бійка (фото, відео)
11:55, 09 травня 2018Суспільство
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Хода "Безсмертного полку" пройде "коридором" від "Арсенальної" до площі Слави.
На акції "Безсмертний полк" у столиці сталася бійка / фото Олександр Гончаров, apostrophe.ua
У середу, 9 травня, у Києві на акції "Безсмертний полк" сталася бійка. Інцидент стався біля станції метро Арсенальна.
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Там зібралися учасники акції, які несуть плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни, передає "Апостроф".
В результаті бійки постраждав чоловік, йому розбили носа.
Також в інтернеті оприлюднили відео бійки на акції "Безсмертний полк" в Києві, в результаті якої постраждав чоловік. Відповідне відео опубліковано в Twitter.
фото Олександр Гончаров, apostrophe.ua
"Перші бійки", - йдеться у підписі до запису:
Перші бійки pic.twitter.com/ABnFZXY71w— Krus (@IamKrus) May 9, 2018
Як повідомляв УНІАН, на Арсенальній у Києві невідомі намагалися прорвати кордон поліції, в результаті інциденту затриманий учасник націоналістичного руху, голова броварського відділення "Моноліт".
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