На Арсенальній намагалися прорвати кордон поліції: є затриманий

В районі метро "Арсенальна" порядок забезпечують близько 2 тисяч правоохоронців.

На вул.Івана Мазепи у Києві невідомі намагалися прорвати кордон поліція, внаслідок інциденту затримано учасника націоналістичного руху, голову броварського осередку "Моноліт".

Про це повідомляє "Українська правда".

Наразі учасники ходи продовжують збиратися біля метро "Арсенальна", звідки пройдуть маршем "Безсмертний полк". Станом на 10:30 тут зібралося до 1500 людей.

Окрім того недалеко від площі Слави правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пронести рушницю, повідомив в ефірі "112 Україна" начальник ГУ НП Києва Андрій Крищенко.

Як повідомляє "Громадське", біля станції метро "Арсенальна" затримали кількох осіб. Їх також доставили до районного управління поліції.

Також поліція затримала жінку з георгіївськими стрічками на портретах, стосовно неї склали адміністративний протокол, повідомляє видання.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Києва відбуваються урочисті заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом. У центрі столиці посилено охорону. В районі метро "Арсенальна" порядок забезпечують близько 2 тис правоохоронців, проводиться поверхнева перевірка, задіяно кінологів і металошукачі.