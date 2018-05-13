На Тернопільщині у Зарваниці привітали матерів та дружин героїв АТО (фото)

Напередодні Дня матері для родин загиблих в АТО влаштували спільну зустріч у Марійському духовному центрі в Зарваниці.

На Тернопільщині у Зарваниці привітали матерів та дружин загиблих в АТО бійців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, напередодні Дня матері спільну зустріч для їх родин влаштували у Марійському духовному центрі в Зарваниці за підтримки обласної державної адміністрації та обласної ради.

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У Зарваниці відбулася служба Божа, а також молебень за героїв. Після цього матерів та дружин привітали зі святом голова облдержадміністрації Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада та народні депутати України від Тернопільщини Тарас Юрик та Олег Барна.

Вони висловили щирі слова вдячності за жертовність родин загиблих та майже сотню героїв, які у складний для країни час стали на її захист і віддали своє життя.

"Тяжко говорити, бо що може замінити сина для матері і батька для дітей?! Я сьогодні Вам дякую від всього Тернопілля за те, що виховали сучасних Героїв. Тож, дорогі матері та дружини, ми не зможемо замінити в цей день Ваших синів, які би також хотіли Вас привітати, але все ж прийміть щирі слова вдячності та вітання, хай Бог Вас благословить та береже. Нехай сторицею Вам повернеться за Вашу жертовність та жертовність Ваших синів", – сказав під час зустрічі Барна.

Принагідно він розповів, що нещодавно спілкувався з солдатами 44-ої окремої артилерійської бригади, які вперше за три роки повернулися зі сходу України у місце постійної дислокації, і побачив, що багато з солдатів цікавляться, що їх чекає після того, як закінчиться війна, чи не покинуть їх напризволяще?

"Хочу запевнити всіх і кожного: у Тернопільській області зокрема і в Україні загалом всі хлопці, котрі захищають нашу державу від російського окупанта, і ті хлопці, які відали свої життя за Україну, були, є і будуть Героями! Для нас і надалі залишається одним із пріоритетних питання виховання дітей в області на прикладі героїзму, проявленого вашими чоловіками й синами. Бо саме завдяки їм ми маємо можливість виховувати сучасне покоління молоді та працювати на розвиток нашої держави", – зазначив Барна.