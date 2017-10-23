Українські ветерани викликали фурор на Марафоні морської піхоти у США

30 тис. учасників з'їхалися з усього світу - поранені, ветерани з інвалідністю, члени родин загиблих та їхні друзі. Хлопців у футболках із написом "Армія України" гучно вітали вболівальники з синьо-жовтими стягами. І ті - не підвели, йдеться в сюжеті ТСН.

У програмі змагань - 10 км на протезах, 42 км на велосипеді з ручним режимом управління.

Десятьох хлопців у футболках з написом "Армія України" гучно вітали вболівальники з синьо-жовтими прапорами. Щоб підтримати наших хлопців американські українці їхали за сотні кілометрів.

Учасник марафону Олександр Чалапчій, який втратив на фронті обидві ноги, подолав за допомогою рук на велосипеді 42 км за три з половиною години і посів 9 місце.

Інший учасник Дмитро Котов лише два тижні тому виписався зі шпиталю і на нових протезах вийшов на марафон, де подолав 10 км.

По 10 км подолали ще троє переможців - Юрій Дмитренко, Дмитро Блохін і капітан команди Вадим Свириденко.