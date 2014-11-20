Вночі Донецьк освітив великий спалах (відео)

На кілька секунд у місті стало світло, як вдень, повідомляє сайт 62.ua. Як повідомляють городяни, після цього у Донецьку на кілька секунд зникло світло. Як і раніше знеструмлений Київський район міста.

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За попередніми даними, в районі заводу "Топаз" відбулося міжфазне коротке замикання на високовольтній лінії електропередачі з напругою 110 кіловольт.