Вночі Донецьк освітив великий спалах (відео)
08:53, 20 листопада 2014Суспільство
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В ніч на 20 листопада Донецьк на кілька секунд освітив великий яскравий спалах.
Донецьк з'явилася велика спалах / скріншот з запису
На кілька секунд у місті стало світло, як вдень, повідомляє сайт 62.ua. Як повідомляють городяни, після цього у Донецьку на кілька секунд зникло світло. Як і раніше знеструмлений Київський район міста.
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За попередніми даними, в районі заводу "Топаз" відбулося міжфазне коротке замикання на високовольтній лінії електропередачі з напругою 110 кіловольт.
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