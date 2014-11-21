"ДНР" більше не обіцяє списати борги за "комуналку" і закликає сплачувати рахунки

"Деякі користувачі не поспішають сплачувати за теплопостачання, посилаючись на чутки про нібито плановане списання боргів", - йдеться в повідомленні.

Про це пише "Сегодня".

Йдеться про інформацію, яка була поширена представниками "ДНР" ще на початку осені, про те, що оплачувати комунальні послуги в українських банках не треба. Деякі громадяни сприйняли це як дозвіл взагалі не платити за використання води, газу і тепла. Однак більшість донеччан все-таки справно вносили плату на рахунок комунальних підприємств.

Тим не менш, за підрахунками "ДНР", рівень оплати суттєво знизився.

"Наприклад, платежі по КП "Макіївтепломережа" у серпні-вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого зменшилися в 7 разів. Якщо у серпні минулого року рівень оплати становив більше 4 мільйонів гривень, то в серпні нинішнього - лише 338 тисяч гривень!" - жахаються в так званому "міністерстві", традиційно говорячи про майбутні проблеми з теплом та водою у випадку, якщо оплата не повернеться до попередніх обсягів.

При цьому останній працюючий банк у Донецьку - Ощадбанк - припинив свою діяльність, в тому числі і прийом платежів за комунальні послуги. У місті з'явилися оголошення, в яких вказується, що квартплату й оплату вивезення сміття треба вносити в ЖЕКах або керуючих компаніях, а комунальні послуги оплачувати безпосередньо в цих відомствах - в тепломережі, водоканалі, міськгазі. Гроші від оплати планується переводити в "Центральний банк ДНР".

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"Раніше все в одному місці платили, а тепер доведеться по всьому місту бігати. Я по-старому - через інтернет-банкінг оплачую на старі реквізити Ощаду", - заявив донеччанин Андрій Олешко.