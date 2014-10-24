Ватажок бойовиків "ДНР" дозволив не платити кредити і борги ЖКГ
Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що дозволяє не виплачувати кредити в українські банки і не повертати борги за послуги ЖКГ.
Про це повідомляє російське агентство РИА Новости.
За його словами, борги за послуги ЖКГ буде "списано".
"Ці борги (за послуги ЖКГ) будуть списані, так як люди, які перебували в зоні бойових дій, тобто всі ми, не отримували пенсію. Якщо ви не отримували пенсію, значить, ви не можете виплачувати ті ж самі комунальні послуги", - заявив Захарченко (очевидно, звертаючись до пенсіонерів - ред.).
Читайте такожПонад 225 тисяч пенсіонерів Донеччини через бойовиків не змогли отримати 3 млрд гривень пенсійЗа його словами, бойовики збираються розвивати власну систему збору платежів.
"Коли будуть створені ці рахунки, буде створено міністерство - тоді будете платити. І буде приходити в нашу казну, ДНР. Все, що стосується скарбниці України - забудьте. Пробачте їм ці борги", - закликав Захарченко.
Читайте такожАксьонов обіцяє повернути кредити українським банкамЩо стосується кредитів українським банкам, то прем'єр-міністр самопроголошеної ДНР також запропонував не повертати борги, посилаючись на форс-мажор.
"У будь-якому договорі кредитування є такий пункт, як форс-мажор. Наприклад, ведення військових дій. На території України, на нашій же землі, ними ж (владою України) оголошена антитерористична операція, яка потрапляє під ведення бойових дій. За договором кредитування людина, який взяв кредит, може припинити виплати до зняття воєнного стану", - пояснив Захарченко.
Нагадаємо, пенсії та інші виплати не здійснюються на окупованих територіях з-за неможливості забезпечити безпечну доставку коштів. У звільнених районах Донбасу заборгованості ліквідуються.