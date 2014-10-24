Ватажок бойовиків "ДНР" дозволив не платити кредити і борги ЖКГ

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости.

За його словами, борги за послуги ЖКГ буде "списано".

"Ці борги (за послуги ЖКГ) будуть списані, так як люди, які перебували в зоні бойових дій, тобто всі ми, не отримували пенсію. Якщо ви не отримували пенсію, значить, ви не можете виплачувати ті ж самі комунальні послуги", - заявив Захарченко (очевидно, звертаючись до пенсіонерів - ред.).

Читайте такожПонад 225 тисяч пенсіонерів Донеччини через бойовиків не змогли отримати 3 млрд гривень пенсійЗа його словами, бойовики збираються розвивати власну систему збору платежів.

"Коли будуть створені ці рахунки, буде створено міністерство - тоді будете платити. І буде приходити в нашу казну, ДНР. Все, що стосується скарбниці України - забудьте. Пробачте їм ці борги", - закликав Захарченко.

Читайте такожАксьонов обіцяє повернути кредити українським банкамЩо стосується кредитів українським банкам, то прем'єр-міністр самопроголошеної ДНР також запропонував не повертати борги, посилаючись на форс-мажор.

"У будь-якому договорі кредитування є такий пункт, як форс-мажор. Наприклад, ведення військових дій. На території України, на нашій же землі, ними ж (владою України) оголошена антитерористична операція, яка потрапляє під ведення бойових дій. За договором кредитування людина, який взяв кредит, може припинити виплати до зняття воєнного стану", - пояснив Захарченко.

Нагадаємо, пенсії та інші виплати не здійснюються на окупованих територіях з-за неможливості забезпечити безпечну доставку коштів. У звільнених районах Донбасу заборгованості ліквідуються.