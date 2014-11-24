Жителям окупованого Севастополя ще на дві години скоротили час подачі води
Окупаційна влада Севастополя ухвалила рішення посилити графік подачі води городянам із метою економії.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження опублікував так званий «уряд Севастополя».
Згідно з рішенням, вводиться обмеження подачі води міськими гідровузлами, відповідно до якого час подачі води жителям міста скоротився ще на 2 години.
Захід застосовується «з метою попередження надзвичайної ситуації, пов'язаної з низьким рівнем води в Чорноріченському водосховищі та економії водних ресурсів».
Читайте такожЗМІ: Севастополь перетворився на місто черг
Зокрема, змінився час початку роботи насосних агрегатів міських гідровузлів із 04:30 на 05:30, закінчення роботи – з 24:00 на 23:00.
Відключення подачі води в денний час залишилося незмінним – з 10:00 до 17:00.
Як повідомляв УНІАН, із листопада через проблеми з водопостачанням в окремі райони Севастополя вода подається за графіком.