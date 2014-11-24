Жителям окупованого Севастополя ще на дві години скоротили час подачі води

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження опублікував так званий «уряд Севастополя».

Згідно з рішенням, вводиться обмеження подачі води міськими гідровузлами, відповідно до якого час подачі води жителям міста скоротився ще на 2 години.

Захід застосовується «з метою попередження надзвичайної ситуації, пов'язаної з низьким рівнем води в Чорноріченському водосховищі та економії водних ресурсів».

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Зокрема, змінився час початку роботи насосних агрегатів міських гідровузлів із 04:30 на 05:30, закінчення роботи – з 24:00 на 23:00.

Відключення подачі води в денний час залишилося незмінним – з 10:00 до 17:00.

Як повідомляв УНІАН, із листопада через проблеми з водопостачанням в окремі райони Севастополя вода подається за графіком.