Учасники АТО подали понад 12 тисяч заяв на отримання земельних ділянок

Про це повідомила УНІАН прес-служба Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, за даними заявками видано вже 5 113 дозволів на розробку проектів землеустрою.

Водночас, у Держземагентстві зазначають, що близько 3,2 тис. рішень про розробку проектів землеустрою (62% від їх загальної кількості) було прийнято за останні півтора місяця. При цьому в земельному відомстві запевняють, що органи Держземагентства розглядають заяви військовослужбовців АТО і членів сімей загиблих військових у першу чергу.

За даними Держземагентства, найбільше дозволів на розробку проектів землеустрою для учасників АТО видано у Львівській (936 ділянок площею 132,05 га), Вінницькій (706 ділянок площею 168,72 га) і Волинській (490 ділянок площею 256,74 га) областях.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року уряд підтримав ініціативу Держземагентства щодо видачі землі військовим і доручив Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Міністерству оборони, Державній прикордонній службі та іншим відомствам підготувати і надати відповідні списки військових, які служать у зоні АТО. Проте на початку липня займаючи на той час пост голови Держземагентства Сергій Рудик заявив, що такі списки надали лише Управління державної охорони і Головне управління Національної гвардії України. Рудик також повідомив, що Держземагентство чекає списків решти учасників АТО, складених правоохоронними органами, щоб точно знати кількість людей, які претендують на землю.

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Разом з тим, повідомлялося, що військовослужбовцям, які захищають територіальну цілісність і суверенітет країни в східних регіонах, а також сім'ям загиблих під час подій на Майдані, виділять більш як 18 тис. га землі в Україні. При цьому в Держземагентстві радили учасникам військових дій, а також сім'ям загиблих на Майдані не чекати, коли силові структури внесуть їх прізвища до списків, а самостійно звертатися до територіальних відділень Держземагентства.

Станом на кінець жовтня Держземагентство повідомляло, що заяви на отримання землі подали більш як 7,2 тис. військових. При цьому у відомстві уточнювали, що учасникам АТО вже видано 3 373 рішення про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, а у власність військовим передано 255 земельних ділянок загальною площею 165,98 га.