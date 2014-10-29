Учасникам АТО виділили 255 земельних ділянок

Відповідні дані надала УНІАН прес-служба Державного агентства земельних ресурсів України (Держземагентство).

«Затверджено 255 проектів землеустрою і надані у власність військовослужбовцям земельні ділянки загальною площею 165,98 га, а саме: 27 ділянок площею 3,06 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 113 ділянок площею 12,15 га для ведення садівництва; 5 ділянок площею 0,02 га для індивідуального дачного будівництва; 110 ділянок площею 150,76 га для ведення особистого селянського господарства», - повідомила прес-служба Держземагентства.

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Водночас, у прес-службі відомства зазначили, що учасникам АТО також видано 3 373 рішення про надання дозволів на розробку проектів землеустрою з відведення 3 580 земельних ділянок загальною площею 2 028,41 га. За даними відомства, із загальної кількості земельних ділянок, за якими дано дозволи на розробку проектів землеустрою, найбільше призначено для ведення садівництва (1 925 земельних ділянок площею 216,58 га). Ще 990 ділянок (загальною площею 1 728,89 га) призначено для ведення особистого селянського господарства, 622 (площею 77,82 га) - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 43 ділянки (3,12 га) – для ведення індивідуального дачного будівництва.

За даними Держземагентства, найбільше дозволів на розробку проектів землеустрою для учасників АТО видано у Львівській (579 ділянок площею 79,04 га) і Чернігівській (348 ділянок площею 181,33 га) областях. А найменше – в Одеській (9 ділянок площею 11,36 га) і Харківській (7 ділянок площею 14 га) областях.

Разом з тим, найбільше заяв від військовослужбовців сил АТО на отримання земельних ділянок зафіксовано у Волинській (1387), Миколаївській (951), Львівській (788), Чернігівській (601), Вінницькій (508), Рівненській (485) і Київській (461) областях. Найменше – у Харківській і Одеській областях – 10 і 9 заяв, відповідно.

У Держземагентстві також зазначили, що не мають у своєму розпорядженні інформації про випадки відмов у передачі земельних ділянок учасникам АТО територіальними органами агентства.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня поточного року уряд підтримав ініціативу Держземагентства з видачі землі військовим, і доручив Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Міністерству оборони, Державній прикордонній службі й іншим відомствам підготувати і надати відповідні списки військових, які служать в зоні АТО. Проте на початку липня Сергій Рудик, який обіймав на той час посаду керівника Сергій Держземагентства, заявив, що такі списки надали лише Управління державної охорони і Головне управління Національної гвардії України. Рудик також повідомив, що Держземагентства чекає списків інших учасників АТО, складених правоохоронними органами, щоб точно знати кількість людей, які претендують на землю.

Разом з тим, Рудик уточнив, що військовослужбовцям, які захищають територіальну цілісність і суверенітет країни в східних регіонах, а також сім`ям загиблих під час подій на Майдані, планується виділити понад 18 тис. га землі в Україні. При цьому він порадив учасникам військових дій, а також сім`ям загиблих на Майдані не чекати, коли силові структури внесуть їх прізвища до списків, а самостійно звертатися до територіальних відділень Держземагентства.