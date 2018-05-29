Пляжний сезон в Україні: як правильно поводитися на воді (відео)

У Києві мають відкритися 13 пляжів та 17 зон відпочинку.

В Україні вже справжня спека, і купальний сезон ось-ось розпочнеться. Комунальники оголосять про початок сезону лише після оприлюднення результатів аналізів води.

У Києві мають відкритися 13 пляжів та 17 зон відпочинку біля водних об'єктів. Під час купання важливо не забувати про безпеку на воді. За словами рятувальників, більшість людей гине, купаючись в необладнаних місцях.

Основні правила поведінки на воді:

Читайте такожВ окупованому Криму одне з наймальовничіших місць перетворили на смітник (фото)

1. Плавати можна лише в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

2. Не слід заходити у воду в незнайомому для вас місці.

3. Не варто купатися у нетверезому стані.

4. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені в своїх силах.

5. Не стрибайте з берега, пірсів, дерев.

6. Постійно слідкуйте за дітьми у воді.

Читайте такожУкраїнці проігнорували застереження фахівців і відкрили пляжний сезон (відео)

7. Забороняється купання у затоплених кар'єрах, каналах, озерах, пожежних водоймах, ставках та інших водоймах, якщо вони не мають обладнаних пляжів, сезонних рятувальних постів, не визначені як місця масового відпочинку.

Купатися краще у безвітряну погоду, при температурі води не нижче +18°С, повітря – не нижче +24°С та через 1,5 – 2 години після прийняття їжі.