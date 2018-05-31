Для інсценування вбивства Бабченка використовували свинячу кров (відео)

Для достовірності "вбивства" Бабченка було зроблене фейкове фото з "мертвим" журналістом.

Для інсценування смерті російського журналіста Аркадія Бабченка, співробітники Служби безпеки України використали свинячу кров.

Про це Бабченко розповів під час конференції.

"Давайте припустимо, що у воюючій країні оперативники, спіробітники "Альфи", керівник служби безпеки країни воюючої, президент країни...От вони всі такі сидять і кажуть: "От нам нічого робити, а давайте Бабченку свинячої крові в ніс заллємо і завеземо в морг", - сказав Бабченко.

Читайте такожВиробництво зброї: адвокат розповів про діяльність організатора "вбивства" Бабченка

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця ( громадянина "Г"), який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів, який у підсумку став співпрацювати з СБУ.

У спецслужбі повідомили, що для достовірності "вбивства" було навіть зроблене фейкове фото з "мертвим" журналістом.