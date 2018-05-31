Для інсценування вбивства Бабченка використовували свинячу кров (відео)
Для інсценування смерті російського журналіста Аркадія Бабченка, співробітники Служби безпеки України використали свинячу кров.
Про це Бабченко розповів під час конференції.
"Давайте припустимо, що у воюючій країні оперативники, спіробітники "Альфи", керівник служби безпеки країни воюючої, президент країни...От вони всі такі сидять і кажуть: "От нам нічого робити, а давайте Бабченку свинячої крові в ніс заллємо і завеземо в морг", - сказав Бабченко.
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Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства.
За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця ( громадянина "Г"), який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів, який у підсумку став співпрацювати з СБУ.
У спецслужбі повідомили, що для достовірності "вбивства" було навіть зроблене фейкове фото з "мертвим" журналістом.