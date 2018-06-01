Наїзд поліцейського авто на підлітка у Києві розслідуватиме СБУ

До МВС скеровано доручення щодо проведення службового розслідування.

Розслідування ДТП, в якій поліцейський автомобіль збив 13-річного велосипедиста, доручено Службі безпеки України.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

"Прокуратурою міста Києва організовано досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка мала місце 31.05.2018 за участю службового автомобіля Національної поліції на проспекті Григоренка в місті Києві, внаслідок якої постраждала 13-річна дитина. Розслідування доручено ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, процесуальне керівництво забезпечується прокуратурою міста", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ поліції повідомили, коли будуть результати експертизи щодо стану сп'яніння працівників, які збили хлопчика на велосипеді у Києві

Зазначається, що попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні – ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). На даний час проводяться першочергові слідчі дії.

До МВС скеровано доручення щодо проведення службового розслідування, підготовлені клопотання про призначення та проведення ряду експертиз, за результатами яких буде прийнято процесуальне рішення щодо подальшого руху кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, автопригода за участю поліцейського автомобіля, який виконував спецзавдання, сталася на проспекті Григоренка в Дарницькому районі 31 травня близько 21.00. Автомобіль «Фольксваген» збив хлопчика, який їхав на велосипеді. У результаті дитина отримала тілесні ушкодження, «швидка» доставила хлопчика в лікарню.

Обоє співробітників поліції, які перебували у автомобілі, в присутності громадян і понятих пройшли тест на «драгері»: прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь. Окрім того, поліцейських доставили до лікаря-нарколога, аби відібрати біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп‘яніння.