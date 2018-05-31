Велосипедиста збив автомобіль, який був на спецзавданні - поліція

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Поліцейське авто, яке збило хлопчика-велосипедиста в Києві, виконувало спецзавдання. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Автопригода за участю поліцейського автомобіля, який виконував спецзавдання, трапилася на вулиці Григоренка у Дарницькому районі близько 21 годин. "Фольксваген" збив хлопчика, який їхав на велосипеді. В результаті дитина отримала тілесні ушкодження, "швидка" доставила його в лікарню" , - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАваков: "я їздив в Крим в 2014 році, щоб повернути Януковича в Київ

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група, працівники районної прокуратури та управління внутрішньої безпеки.

"Проводиться огляд місця аварії та встановлюються всі обставини ДТП. Після проведення першочергових слідчих дій буде визначено орган, який буде проводити розслідування", - зазначають у поліції Києва.

Нагадаємо, 31 травня в Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто з супроводу президента Петра Порошенка збило велосипедиста на переході, його госпіталізували.

Проте в прес-службі адміністрації президента заперечують інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.