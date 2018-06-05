Вся голова у крові: в Одесі порізали ножем лідера місцевого "Автомайдану" (відео)

Першу допомогу молодому чоловікові, що стікав кров'ю, надав випадковий перехожий.

В Одесі сьогодні зловмисники напали на голову місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучого Віталія Устименка.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні о 13.38 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що на вул. Фонтанська дорога двоє невідомих завдали чоловікові тілесних ушкоджень.

«Потерпілий - громадський активіст. За попередніми даними, він дістав ножове поранення стегна. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з'ясовуються», - повідомили в главку.

При цьому, за словами потерпілого, напад стався, коли він вийшов з офісу «Громадського телебачення». До нього підбігли двоє чоловіків спортивної статури і почали бити по голові. Устименко впав на асфальт, після чого йому нанесли поранення (імовірно, ножем) у верхню частину стегна. Сам активіст вважає, що зловмисники хотіли завдати удару ріжучим предметом по нирках.

Першу допомогу молодому чоловікові, що стікав кров'ю, надав випадковий перехожий, який має відповідні навички.

Нагадаємо, Устименко часто висловлюється проти забудови узбережжя, історичного центру міста і бере участь у відповідних акціях протесту.

За його словами, нападників не знає, але зможе впізнати.

"Спортсмени якісь. Слов'янської зовнішності", - сказав Устименко.

У активіста сильна кровотеча з стегна, а також закривавлене обличчя. На місце викликали поліцію.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року на Устименка вчинили напад у приміщенні Солом'янського райсуду Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Устименко був у числі активістів, які виступали проти Труханова.

Нагадаємо, раніше на відомого одеського активіста Стерненко здійснили черговий замах, один з нападників загинув.