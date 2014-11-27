Бойовики обстріляли колонію в Чорнухиному, втекли четверо в’язнів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської ОДА.

«Кілька снарядів вибухнули в безпосередній близькості від колонії й пошкодили огорожу, - повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. - У пролом, що утворився, втекли четверо засуджених за тяжкі злочини. Троє з них - мешканці Красного Луча (місто на півдні Луганської області, яке знаходиться під контролем бойовиків), один - із Джанкоя (Крим).

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