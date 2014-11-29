"Ніч пам'яті" на Майдані: річниця жорстокого побиття студентів "Беркутом" (онлайн-трансляція)

Рік тому в центрі Києва бійці "Беркуту" влаштували криваве побиття студентів - активістів Євромайдану.

"Ніч пам'яті" почалася о 23.30, триватиме всю ніч і завершиться ранковим походом до Михайлівського собору. ТСН веде пряме мовлення з центру Києва. В акції візьмуть участь активісти Майдану, українські та зарубіжні політики. Також виступатимуть українські співаки, пройдуть молебні.

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