"Нема кому мені допомогти": горе-матір з Черкащини назвала причину продажу немовляти за $5 тисяч

Матір вирішила продати немовля для того, щоби поліпшити своє матеріальне становище.

На Черкащині породілля намагалася продати власне немовля за 5 тисяч доларів. 29-річну горе-матір правоохоронці затримали просто на порозі пологового будинку в момент передачі грошей за дитину.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, за словами поліцейських, інформацію про підготовку злочину вони отримали з власних джерел. Зараз маля передали на обстеження медикам та працівникам соціальних служб, а з жінкою працюють слідчі. "В лютому надійшла інформація, що жінка підшукує громадян, які бажають придбати її власну дитину. Жінці загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років", - розповів заступник керівника департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції Ігор Малахов.

Породілля вже виховує двох дітей, котрим 6 і 8 років. Немовля ж, за її словами, вирішила продати, щоби поліпшити матеріальне становище. "Я сама, мама, бабуся не допомагають. Більше нема, кому мені допомогти. Я пішла на цей крок, щоб дітей трохи на ноги поставити", - каже підозрювана.