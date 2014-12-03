В Україні збережуться 20-градусні морози
У четвер, 4 грудня, в Україні буде панувати холодна і морозна погода.
4 грудня в Україні температура повітря вночі сягатиме 10-15 градусів морозу, на Лівобережжі місцями до 18-20 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 6-13 градусів. Про це повідомляє «Оpogode».
Опади малоймовірні, лише вночі та вранці очікуються тумани, а на дорогах утримається ожеледиця.
У західній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі 4-10 морозу, вдень 1-7 градусів морозу, на Закарпатті вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 тепла.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вночі 8-14, місцями 15-19 градусів морозу, вдень 5-12 градусів морозу.
У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-17 морозу, місцями 18-20 градусів морозу, вдень 8-13 градусів морозу.
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На сході України буде переважати суха холодна погода. Температура повітря вночі 14-20 морозу, вдень 10-13 градусів морозу.
У південній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 6-13 градусів морозу, на Запоріжжі 14-18 градусів морозу, вдень 4-10 морозу, в Криму від 2 морозу до 4 градусів тепла.
У Києві 4 грудня опади малоймовірні. Температура повітря вночі 12-15 градусів морозу, вдень 7-11 градусів морозу.
Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.