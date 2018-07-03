«Презентувати себе Україні та світу»: на Миколаївщині стартує новий медіа-проект для підтримки ОТГ

На Миколаївщині започатковано унікальний пілотний проект зі створення інформаційної платформи для об’єднаних територіальних громад, яка допоможе громадам у вирішенні нагальних комунікаційних питань. Це ще один успішний приклад втілення реформи децентралізації на шляху будівництва спроможних громад та сучасної європейської української держави, що може стати прикладом для наслідування іншими областями України. Про це заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко під час презентації обласного медіа-проекту «Громада News».

Цього тижня 28 представників громад Миколаївщини закінчили навчання у спільному проекті Миколаївської обласної державної адміністрації та Чорноморського національного університету імені Петра Могили - «Школі прес-секретарів».

Ідейні натхненники проекту розповідають, що Школа при університеті є інтегрованою частиною великого обласного медіа-проекту «Громада News». Її метою було практичне навчання 28 представників ОТГ області в якості прес-секретарів своїх громад та створення на основі цих фахівців кореспондентської мережі інтернет-порталу «Громада News» та каналу Телебачення громад.

Привітав з визначним кроком випускників і викладачів школи голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко.

«Завдяки рішучій позиції Президента України Петра Порошенка, ми маємо успішну і дієву реформу децентралізації. І завдяки цим процесам, ми маємо можливість розбудовувати країну на місцях. Тому сьогодні, як ніколи раніше, важливо зробити все, щоб кожна громада не тільки мала свій голос, але й була забезпечена можливістю донести цей голос і до українського суспільства, і до влади. Миколаївська облдержадміністрація без вагань підтримала унікальний для країни проект – Школу прес-секретарів. Адже ми хочемо допомогти кожній громаді якнайкраще, найефективніше розповісти про себе – презентувати себе Україні та світу у найбільш привабливому вигляді для подальшого сталого розвитку та залучення інвестицій. А краще за все це можуть зробити люди, що проживають саме у цих громадах», - наголосив Олексій Савченко.

Творці проекту стверджують, що Школа прес-секретарів наразі стала основним інструментом для створення власної мережі кореспондентів та базою для нового мультимедійного ресурсу «Громада News», де будуть представлені всі громади Миколаївщини. «Ми тільки на початку великого шляху, але рухаємося по ньому дуже впевнено», - зазначають організатори.

«Коли я побачив майбутніх прес-секретарів – головних комунікаторів об’єднаних територіальних громад Миколаївщини, у мене упевнилась віра в успішність проекту «Громада News» та «Школи прес-секретарів». Мені дуже приємно, що миколаївці окрім урочистого вручення дипломів про закінчення навчання проводять одразу і робочу нараду щодо побудови подальших планів і перспектив цієї сфери. В свою чергу, ми підтримуємо вашу ініціативу і сподіваємось, що цей пілотний проект, який ви започаткували, пошириться на всю Україну», - поділився враженнями Олександр Бухтатий, головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України.