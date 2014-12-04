Курсанти-моряки присоромили керівника, який симпатизує сепаратистам (відео)
10:51, 04 грудня 2014Суспільство
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Курсанти Херсонської державної морської академії замість звичайного привітання начальника стройової частини Дмитра Ярославцева крикнули "Слава Україні!".
Курсанти херсонської мореходки потроллілі начальника-українофоба / скріншот
Після того, як їм зробили зауваження, дружно проскандували "Ганьба!".
"За розповідями курсантів, Ярославцев має відверто сепаратистські погляди, негативно висловлюється про командирів-патріотів України, а також покриває крадіжки їжі на камбузі", - повідомляє видання "Міст".
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