Курсанти-моряки присоромили керівника, який симпатизує сепаратистам (відео)

Після того, як їм зробили зауваження, дружно проскандували "Ганьба!".

"За розповідями курсантів, Ярославцев має відверто сепаратистські погляди, негативно висловлюється про командирів-патріотів України, а також покриває крадіжки їжі на камбузі", - повідомляє видання "Міст".

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