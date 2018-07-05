НАБУ і САП завершили розслідування справи щодо проекту "Стіна"

Посадовців та представників бізнесу підозрюють у корупційних зловживаннях, в результаті яких інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16,68 млн грн.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект "Стіна".

Як сьогодні повідомила прес-служба НАБУ, 4 липня вісьмом підозрюваним у заволодінні коштами державного бюджету, виділеними на інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону та територій, прилеглих до зони бойових дій (так званий проект «Стіна»), повідомлено про завершення досудового розслідування.

"Цим особам та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Після завершення цього процесу детективи НАБУ складуть обвинувальний акт, а прокурори САП направлять його до суду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадовців Державної прикордонної служби України та представників бізнесу підозрюють у корупційних зловживаннях, в результаті яких інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16,68 млн грн.

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Зокрема, детективи НАБУ і прокурори САП інкримінують підозрюваним вчинення кримінальних правопорушень: начальнику управління капітального будівництва ДПСУ — за ч.5 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» Кримінального кодексу України;

колишньому начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ — за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 «Службове підроблення», ч.2 ст.210 КК України;

старшому офіцеру першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ — за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;

директору ТОВ «АЗІ» — ч.5 ст.191 КК України;

колишньому директору ДП «Чернігівський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» — за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;

директору та засновнику ТОВ «Будцентр «Вітязь» — за ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;

одному з посередників — за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України; іншому посереднику — за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 «Фіктивне підприємництво» КК України.

За даними слідства, розкрадання коштів проекту «Стіна» відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт порівняно із зазначеним в актах приймання-передачі. Крім того, у документах зазначалися роботи, які взагалі не виконувалися.

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Під час розслідування детективи НАБУ ініціювали судові експертизи, виїжджали безпосередньо на кордон, де разом із експертами оглядали ділянки для об'єктивної оцінки фактичного обсягу виконаних робіт та співставлення їх з даними, які містяться в актах прийому-передачі.

Досудове розслідування за наведеними фактами розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна» здійснюється з березня 2016 року.

У серпні 2017 року детективи НАБУ затримали сімох осіб за підозрою у причетності до реалізації цієї корупційної схеми. Два місяці потому, у листопаді 2017 року, викрито та затримано ще одного учасника.

У НАБУ зазначають, що реалізація проекту «Стіна» й надалі залишається у фокусі уваги детективів: низка епізодів, пов’язаних із цим проектом, виділені в окреме провадження, розслідування по них триває.