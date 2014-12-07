У Чорному морі зазнає лиха російський суховантаж: ситуація критична

На російському суховантажі "Ельга-1", який зазнає лиха в Чорному морі в районі міста Балчик, тривають рятувальні роботи, повідомили корр. ТАСС в Морському рятувально-координаційному центрі. Судно супроводжують два буксири, з машинного відділення постійно відкачується вода, однак ситуація залишається складною.

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Завантажене вугіллям судно "Ельга-1" йшло під російським прапором з порту Темрюк (Краснодарський край) у Варну. 3 грудня суховантаж, який знаходився приблизно в 160 км на схід від Варни, подав сигнал лиха, повідомивши, що в його машинне відділення почала надходити вода, а головна помпа вийшла з ладу. На сигнал лиха відгукнулося судно Sea Spider, яке вночі врятувало з надувного плоту екіпаж, що складався з 13 російських моряків. Ніхто з них не постраждав.

Як повідомив у суботу директор морської адміністрації Варни Валентин Енчев, ситуація на суховантажі оцінюється як критична: в корпус судна продовжує прибувати вода, а для того, щоб її відкачати, потужностей судна-рятувальника не вистачає.