Більше 400 тисяч за 18 днів у Туреччині: депутати розповіли, куди їдуть відпочивати (відео)

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив восьму сесію парламенту. Наступна сесія парламенту відкриється 4 вересня.

Журналісти дізналися, куди їдуть відпочивати нардепи і скільки грошей витратять.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Нардеп Тетяна Острікова збирається поїхати з дітьми в Іспанію, Олена Сотник замислюється про відпустку в Італії.

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Нардеп Сергій Рибалка збирається поїхати з дружиною в Європу. Також нардеп Олексій Мушак розповів і про свій відпочинок - відпочинок в Туреччині на 5 чоловік обійдеться йому в 16 тисяч доларів за 18 днів. Нардеп Антон Кіссе поїде в Болгарію, на відпустку збирається витратити близько 2 тисяч доларів. Олександр Дубінін готовий витратити 1-1,5 тисячі доларів.

Як повідомлялося, раніше журналісти розповіли, що стало причиною масової відміни авіарейсів.