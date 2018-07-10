Чартерний авіабрухт: журналісти розповіли, що стало причиною масового скасування авіарейсів (відео)

Українські компанії ставлять на рейси борти з вичерпаним ресурсом та багатою історією експлуатації у країнах третього світу.

Чартерні літаки низки українських авіакомпаній практично вичерпали свій ресурс та ламаються все частіше, а в Міністерстві інфраструктури над проблемою замислились лише після скандалу із тисячами туристів, що застрягли за кордоном через скасовані авіарейси.

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Про це йдеться у сюжеті програми «Гроші». Зазначається, що середній вік літаків в Україні шокує. Bravo Airvays – 25 років, YanAir - 26 років, Anda Air – майже 27 років, «Аланна» – 28,5 років, Um Air – 29 років, «Мотор Січ» – 37 років.

Значно краща ситуація у МАУ – в їх флоті аж 45 відносно нових та нових літаків. Такі ж у компанії SkyUP, однак в них є всього два борти, тож вони не роблять погоди на ринку.

Журналісти зазначають, що після кризи з тисячами застряглих за кордоном українських туристів, міністр інфраструктури Володимир Омелян оголосив, що з наступного року максимальний вік літака, який експлуатується на території України (чи з України на міжнародні напрямки), буде складати не більше 20 років.

Таке рішення стурбувало експертів, адже якщо просто викинути частину авіапарку на металобрухт, то ціни на перельоти виростуть багатократно. Експерти наполягають – проблема не у віку літака, а в тому, що за ним просто не доглядають належним чином.

Спеціалісти погоджуються, стандарти безпеки в Україні високі, але виконують їх далеко не всі, і відбувається це за мовчазною згодою Мінінфраструктури.

Директор центру транспортних стратегій Сергій Вовк розповів журналістам, що літаки для України купляють на так званих цвинтарях літаків. На них стоять напіврозукомплектовані борти, що вже відлітали своє, і які можна купити за ціною металобрухту.

Літак, куплений за якусь сотню тисяч доларів, можна підремонтувати, зареєструвати та ставити на рейс. Так в Україні й роблять. Зазначається, що в найгіршому випадку літак купують не напряму з цвинтарів - спочатку вони потрапляють до країн третього світу, де вимоги до їх безпеки значно менші.

Журналісти перевірили історію бортів українських компаній – вона шокує. Три літаки фірми YanAir, що регулярно возять українців на відпочинок, дісталися Україні від бідної, повоєнної африканської країни Еритреї, а ще два – від злиденної, піратської Сомалі.

Інші борти українських чартерних компаній раніше літали у Судані, Нігерії, Пакистані, Камбоджі, Сирії, Іраку, тощо. Не в останню чергу ринок чартерних перевезень в Україні стрімко зростає саме завдяки таким літакам.

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня.

Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургиби, який розташований в місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів з Миколаєва, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії. Проблеми виникли також у українців, які відпочивали в Албанії і на іспанській Мальорці.