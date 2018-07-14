Прокуратура направила до суду справу щодо нападу на журналіста каналу «1+1»

Під час зйомки будинку на той час міністра фінансів Олександра Данилюка на журналістів програми «Гроші» напали охоронці, а потім голова елітного котеджного містечка намагався збити оператора позашляховиком.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка, який із застосуванням насильства перешкоджав законній професійній діяльності журналісту телеканалу «1+1» під час зйомки будинку на той час міністра фінансів України Олександра Данилюка під Києвом.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Бориспільською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно вказаної особи за цим фактом за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 171 (побої і мордування та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України", - йдеться у повідомленні.

Санкціями зазначених статей Кримінального кодексу передбачено покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2018 року у Бориспільському районі журналістам телеканалу «1+1» директор садового товариства перешкоджав проводити зйомку.

За цим фактом Бориспільська місцева прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) ККУ.

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У прес-службі "1+1" заявили, що журналісти програми "Гроші" в рамках розслідування проводили зйомки елітної нерухомості на той час міністра фінансів Олександра Данилюка - котеджу у приватному містечку «Царське село» під Києвом.

"Журналістська група проводила відеофіксацію, знаходячись на території, вільній для відвідування громадськістю та не заходячи на приватну територію власника. Щойно журналісти почали знімати з тротуару фасад будинку на телефон, на них напали особи, що представилися охоронцями", - повідомили УНІАН в "1+1".

За даними прес-служби, "охоронці" почали забороняти зйомку, намагались вибити телефон з рук кореспондента, а згодом нібито голова елітного містечка схопив оператора та душив його, а також тричі намагався збити його позашляховиком.

За інформацією прес-служби "1+1", співробітники каналу пояснювали охоронцям, що є журналістами, а також показували відповідне посвідчення чоловіку, що представився головою містечка.

Одразу після нападу журналісти звернулись до поліції.