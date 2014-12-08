Руслана: Ми домовилися про обмін полонених "всі на всіх"

Про це повідомила активіст, волонтер Руслана Лижичко, пише Українська правда.

За її словами, 7 грудня відбулася поїздка волонтерів на Донбас, де були проведені перемовини щодо обміну полоненими.

"Очевидно, що визволення малочисельних груп – процес слабкий, малоефективний, невизначений у часі, складний і несприятливий для наших у полоні. Враховуючи стан, у якому перебувають військовополонені, абсолютно очевидно, що потрібен обмін "всі на всіх". У Донецьку ми домовилися про такий обмін", - заявила вона.

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"Домовленість абсолютно чітка і недвозначна. Перемовники з обидвох боків чітко сформулювали і зафіксували взаємне бажання і можливість обміняти всіх військовополонених. Відтепер справа залишається за офіційною стороною з нашого боку", - зазначила Руслана.

Також вона зауважила, що якщо до Нового року українська сторона не зможе обміняти полонених, "після Нового року ситуація може знову змінитися, стати невизначеною або несприятливою для домовленостей".

За даними Руслани, станом на 7 грудня Офіцерський корпус звільнив понад 500 військовополонених. Всього за весь час звільнено близько 1000 осіб, 5 грудня ще 5 наших військових відправились додому.