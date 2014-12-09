У Авдіївці під обстріл бойовиків потрапили 5 дітей
00:27, 09 грудня 2014Суспільство
0 0
В результаті обстрілу міста Авдіївка семеро людей отримали поранення, з них п'ятеро - діти.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
"Авдіївка знову під вогнем. Вісім попадань в житлові багатоповерхові будинки. Семеро людей поранено, п'ять з них - діти. В даний час співробітники міськвідділу міліції проводять огляд руйнувань, кількість постраждалих уточнюється", - написав він.
Читайте такожБойовики обстріляли Авдіївку з великокаліберної зброї, місто знеструмлене
Аброськін додав, що обстріл міста не припиняється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter