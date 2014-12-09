У Авдіївці під обстріл бойовиків потрапили 5 дітей

00:27, 09 грудня 2014
Суспільство
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В результаті обстрілу міста Авдіївка семеро людей отримали поранення, з них п'ятеро - діти.

REUTERS

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін. 

"Авдіївка знову під вогнем. Вісім попадань в житлові багатоповерхові будинки. Семеро людей поранено, п'ять з них - діти. В даний час співробітники міськвідділу міліції проводять огляд руйнувань, кількість постраждалих уточнюється", - написав він.

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Аброськін додав, що обстріл міста не припиняється.

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