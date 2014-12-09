Бойовик Моторола підстрелив волонтера з Росії

На кадрах, знятих самими бойовиками, Моторола впритул цілиться АПС у людину, яка привезла їм спорядження.

Таким способом вони вирішили перевірити якість амуніції. Після кількох пострілів бронежилет не витримав, і осколки кулі потрапили в живіт "волонтера".

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