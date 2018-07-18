З шинами і лайкою: в Одесі підлітки збирають гроші з водіїв, які їздять під їхніми будинками
23:23, 18 липня 2018Суспільство
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Деякі водії гроші дають охоче, часом навіть більше встановленої "такси", ще й тішаться винахідливості малих підприємців.
Відео одного зі скандалів розійшлося інтернетом / скріншот
В Одесі підлітки збирають гроші з водіїв, які курсують під їхніми будинками і таким чином об’їжджають перекриту на ремонт дорогу.
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Хлопці перекривають дворовий проїзд дерев’яним щитом або шинами, а прибирають перешкоду, лише коли їм заплатять, ідеться в сюжеті ТСН.
Просять небагато – по 5 гривень, а аргументують це тим, що збирають собі на морозиво. Деякі водії гроші дають охоче, часом навіть більше встановленої "такси", ще й тішаться винахідливості малих підприємців.
Але є й обурені, які вважають це дитячим рекетом. Відео одного зі скандалів розійшлося інтернетом: там кермувальниця вимагає від хлопців відкрити проїзд, ті натомість зухвало перешкоджають руху легковика і нецензурно лаються. Як це було – можна переглянути в сюжеті.
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