У середу Україну накриє крижаний дощ і огорнуть тумани

У середу, 10 грудня, в Україні циклон з центром над Кримом і його атмосферні фронти обумовлять опади у вигляді мокрого снігу та дощу, які будуть випадати у всіх областях, крім крайнього сходу України, повідомляє «Оpogode».

Температура повітря передбачається порівняно високою, вдень - до 0+6 градусів, у Криму до +10+12 градусів. Лише на півночі і заході буде прохолодніше, до 2-4 градусів морозу.

У західній частині - мокрий сніг, увечері припинення опадів. Температура повітря вночі та вдень від 5 градусів морозу до 4 градусів тепла.

У північних областях - мокрий сніг і дощ, крижаний дощ. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

У центральних областях очікується волога погода з мокрим снігом і дощем. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

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На сході України переважно без опадів, лише місцями випаде мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень від 1 морозу до 5 градусів тепла.

У південній частині мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 2-7 тепла, в Криму до 10-12 градусів тепла.

У Києві 10 грудня передбачається мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.