Співробітники ГПУ встановили суддів, які вирішували брати під варту активістів Майдану

Тимчасовою спеціальною комісією по перевірці суддів судів загальної юрисдикції направлено 48 заяв про проведення перевірки діяльності суддів, які приймали рішення щодо активістів Майдану. А також для з'ясування фактів, що свідчать про порушення ними присяги, наявності підстав для притягнення їх до відповідальності, повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

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Відповідно до вимог закону "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці Тимчасовою спеціальною комісією по перевірці суддів в разі прийняття ним одноосібно або колегії суддів рішень, пов'язаних з обмеженням прав учасників масових акцій протесту в листопаді 2013 року - лютому 2014 року.