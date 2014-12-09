Співробітники ГПУ встановили суддів, які вирішували брати під варту активістів Майдану
За ініціативи Головного управління представництва та організації участі у кримінальному провадженні в суді Генеральної прокуратури встановлені судді судів загальної юрисдикції Києва, які в листопаді 2013 року - лютому 2014 року приймали рішення про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою стосовно активістів, які брали участь у масових акціях протесту.
Тимчасовою спеціальною комісією по перевірці суддів судів загальної юрисдикції направлено 48 заяв про проведення перевірки діяльності суддів, які приймали рішення щодо активістів Майдану. А також для з'ясування фактів, що свідчать про порушення ними присяги, наявності підстав для притягнення їх до відповідальності, повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.
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Відповідно до вимог закону "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці Тимчасовою спеціальною комісією по перевірці суддів в разі прийняття ним одноосібно або колегії суддів рішень, пов'язаних з обмеженням прав учасників масових акцій протесту в листопаді 2013 року - лютому 2014 року.