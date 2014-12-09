В Одесі відбудеться виставка пряникових будиночків

Як повідомили УНІАН організатори заходу, виставка відбудеться з 4 по 11 січня 2014 року в арт-центрі Олександра Коробчинського.

«В основі виставки - дитяча мрія про казку, про те, що саме в зимові свята відбуваються чудеса. Під ялинкою з`являються подарунки, а в центрі Одесі - містечко з пряників, у якому метушаться ельфи Зюзі. Всім відомо, що працьовиті ельфи допомагають Дідові Морозу з подарунками та мало кому відомо, що дуже важлива частина зимової казки відведена Зюзям. Адже саме вони місять, розгортають і печуть медові пряники та інші солодощі», - пояснили організатори ідею виставки.

В арт-центрі декоратори та дизайнери створять медівникове містечко, до якого, крім будиночків, увійдуть різні елементи - річки, озера, дороги, ландшафт і т. д. Одним з ключових моментів виставки є те, що будиночки виготовляються не тільки професійними майстрами, а й усіма охочими.

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Крім того, організатори відкривають «пряничную школу» для дітей і дорослих, яка буде працювати 20, 24, 27 грудня і 3,7 січня. Зокрема, під час занять бажаючі зможуть навчитися пекти пряники у вигляді будиночків, ялинкових іграшок тощо.

Потенційним учасникам виставки організатори пропонують спекти пряники у вигляді пожежної станції, млину, церкви, дитячого майданчика, аптеки, стадіону, пам`ятників, фонтанів, вокзалу та ін.

Як повідомляв УНІАН, першу виставку пряникових будиночків провели в Одесі в січні 2014 року, її відвідали понад 2 тис. осіб. В експозиції було більше 20 будиночків з тіста, шоколаду та карамелі.