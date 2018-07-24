Мешканця Луцька, який утік з України, заочно засудили до 6 років тюрми за пости у "ВКонтакте"

22-річному автору проросійських постів інкримінували дві статті: "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

Олександра Гережуна, 22-річного мешканця Луцька, засудили заочно до 6 років позбавлення волі за "проросійські" пости у соцмережі "Вконтактє".

Про це 23 липня повідомив Луцький міськрайонний суд Волинської області, не називаючи імені чоловіка, передає Українська правда.

"У своїх постах обвинувачений публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади насильницьким шляхом та розв’язування воєнного конфлікту", – йдеться в повідомленні.

Чоловік, як стверджують у суді, переховується з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

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Сам вирок в реєстрі ще не оприлюднений. Конкретних прикладів публікацій, за які засудили волинянина, суд не наводить.

Прес-секретар суду Ольга Пилипюк підтвердила "Українській правді", що йдеться про Олександра Гережуна – чоловіка 1996 року народження, оголошеного в розшук два роки тому, у 2016.

У матеріалах справи за його обвинуваченням йдеться, що Гережун у 2015 році виїхав у Білорусь і досі не повернувся. СБУ вважає, що він може перебувати в Росії або, як каже прес-секретар суду, на окупованій території.

За версією слідства, у 2013 році чоловік перейменував свою сторінку у соцмережі "з міркувань конспірації, з метою ускладнення його ідентифікації правоохоронними органами".

Справу проти Гережуна відкрили у 2015 році, оголосили підозру у 2016. Чоловіку інкримінували дві статті: "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Однак в оприлюднених рішеннях суду відсутні конкретні цитати з його постів.

Наприкінці 2017 року суд надав дозвіл на затримання чоловіка та на заочне розслідування його справи, а на початку 2018 року – дозволив також судити Гережуна заочно, бо той не з’являвся за повістками.