Організатор нападу на табір ромів біля Львова отримував інструкції через соцмережі - Геращенко

За його словами, мета була саме вбити, покалічити, а не просто полякати.

Організатор нападу на табір ромів, внаслідок якого загинула одна людина і троє постраждали, отримував інструкції через соціальні мережі. Також йому обіцяли гроші за організацію подібних атак.

Читайте такожКривавий напад на табір ромів у Львові: усіх підозрюваних взяли під варту

Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна". "Мета стояла саме вбити, покалічити, а не просто полякати. На сьогодні я можу впевнено сказати, що організатор зв'язувався через соцмережі з певними особами, які обіцяли йому гроші за організацію цих нападів. Я не виключаю, що це є, вся ця акція, дією російських спецслужб для того, щоб створити міжнаціональну та расову ворожнечу в Україні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня, на околиці Львова група підлітків у масках напала на табір ромів, у результаті чого загинув 24-річний ром, ще троє зазнали поранень. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства і ще кількома статтями Кримінального кодексу.

Всю зброю, якою завдавали пошкодження ромам, вилучили з місця події. Згодом стало відомо, що серед затриманих підлітків - десять учнів трьох львівських шкіл. Загалом поліція встановила 14 підозрюваних.

В СБУ припускають, що за нападом на ромів в Україні може стояти Росія.