Тимчук: УПЦ МП перетворює святкування річниці хрещення Київської Русі у "хрестовий похід"

За словами координатора "ІС", в ході постійних бесід з прихожанами священики УПЦ МП критикують дії влади в питанні автокефалії та створення єдиної Української Помісної Православної Церкви, називаючи їх «розкольниками».

УПЦ МП перетворює святкування 1030-ї річниці хрещення Київської Русі в «хрестовий похід».

Таку оцінку поточній ситуації в церковному середовищі України дає нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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Він повідомив, що, за даними ІС, Полтавська єпархія УПЦ МП декларує намір забезпечити участь не менше 800 своїх парафіян на молебні на Володимирській гірці (м. Київ) і в Хресній Ході 27-го липня. Відповідні групи віруючих для відправки до Києва вже сформовані (виїзд з м. Полтава заплановано на 05:00 27.07.2018 р., виїзд з Києва - о 19:00 27.07.2018).

«Звертає на себе увагу той факт, що під час набору парафіян та інших бажаючих для участі в молебні та Хресній Ході (набір проходить у Хрестовоздвиженському монастирі м. Полтава) організаторами робиться акцент на необхідності «захистити істинну православну віру», «відстояти її інтереси» і «будь-якою ціною не допустити розколу церкви», – пише Тимчук.

За його словами, в ході постійних бесід з прихожанами священнослужителі монастиря критикують дії влади в питанні автокефалії та створення єдиної Української Помісної Православної Церкви, називаючи їх «розкольниками», і вказують на те, що Україна, Росія, Білорусь – це братні народи, в яких і церква повинна бути одна – Московського патріархату.