Один із лідерів "Опоблоку" пригрозив Україні громадянською війною у разі надання автокефалії українській церкві

"Опоблоківець" Вадим Новинський заявив, що "війна за храми буде в кожному місті, в кожному селі".

Один з лідерів "Опоблоку" Вадим Новинський заявив, що «за храми почнеться громадянська війна» після надання автокефалії української церкви.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню "LB.ua".

"Я дуже чітко сказав його Всесвятості Патріарху Варфоломію: якщо хоч якийсь документ буде надано, ну от хоч який, навіть найбільш беззмістовний, де ніякої конкретики не буде в принципі, але сам документ буде, то у нас в країні почнеться громадянська війна", - заявив він.

Також Новинський лякає, що "війна за храми буде в кожному місті, в кожному селі", називаючи при цьому представників УПЦ КП "бандитами і загарбниками".

Крім цього, нардеп заявив, що має намір особисто захищати церкви.

"Я не знаю буду чи не буду щось організовувати, але я точно буду захищати нашу святиню – Київську Свято-Успенську Лавру. Сам, особисто встану захищати", - заявив Новинський.

На питання про те, як саме він збирається захищати Лавру, нардеп відмовився прямо відповідати, сказавши лише, що "головна зброя віруючої людини - молитва".

"Думаю, з Божою поміччю і допомогою києво-печерських святих, ми зможемо захистити", - додав він.

Нагадаємо, що нинішній нардеп Вадим Владиславович Новинський раніше був громадянином РФ.

29 травня 2012 року президент Віктор Янукович на прохання міністра економіки в той час Петра Порошенка видав указ про надання Новинському українського громадянства.

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У липні 2013 року Новинський став кандидатом у народні депутати на довиборах у Верховну Раду на виборчому окрузі № 224 у Севастополі і переміг. Під час виборчої кампанії його підозрювали у порушенні виборчого законодавства, зокрема, в незаконній агітації на кораблі «Славутич» ВМС України і в одній з шкіл Севастополя.

У Верховній Раді він приєднався до фракції «Партії Регіонів».

На позачергових парламентських виборах 2014 року пройшов до парламенту в лавах партії «Опозиційний блок».

Зараз він працює головою підкомітету з питань благодійної діяльності та фінансування культури Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, член групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Норвегія, член групи з міжпарламентських зв'язків з Китаєм, член української делегації ПАРЄ.

3 листопада 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся з проханням до Верховної Ради України дозволити залучення Новинського до кримінальної відповідальності. Новинський, за даними ГПУ, був співучасником викрадення особистого помічника покійного предстоятеля УПЦ Володимира, архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка. Досудове розслідування проти Новинського проводиться одразу за трьома статтями Кримінального кодексу, за якою йому загрожує до 10 років позбавлення волі. 8 грудня 2016 року Верховна Рада задовольнила подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.

У підсумку, 28 грудня 2016 року Верховна Рада позбавила Вадима Новинського недоторканності.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православної церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення. 19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію Православної Церкви в Україні. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії. 15 травня Порошенко заявив, що Україна вже "дуже близька" до отримання томосу.