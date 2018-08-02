Під Харковом 57 парашутисток із 19 країн встановили унікальний світовий рекорд (відео)

У вільному падінні 57 парашутисток зібрали велику формацію, а потім двічі її перебудували - таким чином у небі продемонстрували три фігури.

На Харківщині парашутистки встановили світовий рекорд.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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На аеродромі Коротич під Харковом жінки-скай-дайвери із 19 країн світу стрибнули одночасно із трьох літаків. У вільному падінні 57 парашутисток зібрали велику формацію, а потім двічі її перебудували - таким чином у небі продемонстрували три фігури. Це досягнення і стало світовим рекордом.

Але скай-дайверки мають намір і його побити - у найближчі два дні вони спробують збільшити кількість учасниць стрибка до 64, щоб зробити фігури у повітрі ще масштабнішими.