Під Харковом 57 парашутисток із 19 країн встановили унікальний світовий рекорд (відео)
10:36, 02 серпня 2018Суспільство
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У вільному падінні 57 парашутисток зібрали велику формацію, а потім двічі її перебудували - таким чином у небі продемонстрували три фігури.
На Харківщині парашутистки встановили світовий рекорд.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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На аеродромі Коротич під Харковом жінки-скай-дайвери із 19 країн світу стрибнули одночасно із трьох літаків. У вільному падінні 57 парашутисток зібрали велику формацію, а потім двічі її перебудували - таким чином у небі продемонстрували три фігури. Це досягнення і стало світовим рекордом.
Але скай-дайверки мають намір і його побити - у найближчі два дні вони спробують збільшити кількість учасниць стрибка до 64, щоб зробити фігури у повітрі ще масштабнішими.
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