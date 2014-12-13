Селезньов : "режим тиші" кіборги використовують для визволення з-під завалів тіл загиблих
16:14, 13 грудня 2014Суспільство
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Використовуючи режим припинення вогню – режим «тиші» - українські військовослужбовці розбирають завали на території старого терміналу донецького аеропорту.
Воїни АТО вивозять тіла загиблих під час режиму тиші \ Фото УНИАН
Під уламками будівлі знаходяться тіла двох українських кіборгів, які загинули в ході боїв на минулому тижні, повідомив речник АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у соцмережі.
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Він також зазначив, що «згодом, з військовими почестями, українських героїв поховають на рідній землі. Раніше через бойові дії провести евакуацію загиблих воїнів було неможливо».
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