Під Маріуполем при ліквідації ДРГ бойовиків загинули два бійці "Азова" - Геращенко

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Згідно з повідомленням, під час бою бійцями "Азова" була знищена снайперська пара терористів.

"Трупи загиблих терористів можна отримати, звернувшись на базу полку "Азов" у Маріуполі. Також на фугасі, закладеному азовцями, підірвався джип з терористами", - написав Геращенко.

Читайте такожПід Маріуполем сили АТО і бойовики зійшлися в бою - РНБОЗа його словами, спроба терористів Путіна захопити Павлопіль і отримати контроль над греблею Павлопольського водосховища провалилася.

"На жаль, внасідок перемир'я цієї ночі в Павлополі загинули і двоє наших героїв з полку "Азов". Також у нас двоє тяжкопоранених і легко поранений", - написав радник глави МВС.

За словами Геращенко, він разом з начальником штабу Нацгвардії генералом Кривенко вирішує питання про термінову евакуацію тяжкопоранених у Київ санавіацією для проведення операції на очах, так як у поранених є ризик повної втрати зору.

Як повідомляє маріупольське видання 0629, жителі Павлополя сьогодні близько 7 ранку чули звук, схожий на вибух, потім була перестрілка. Після цього на одному з перехресть люди бачили кров і закривавлену шапку.