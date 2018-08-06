Українці масово забувають прийти по свої закордонні паспорти

Документи зберігаються рік від дати оформлення.

В Україні є понад 280 тисяч людей, які заплатили за оформлення закордонного паспорта, пройшли процедуру, але не з'явилися до підрозділів Державної міграційної служби для його отримання.

Найбільше серед таких жителів Чернівецької області – 13,6 тис., йдеться в повідомленні ДМС.

Документи зберігаються рік від дати оформлення. Оплачені за оформлення кошти власникам утилізованих паспортів не повертають.

Читайте такожУкраїна випередила Росію у рейтингу паспортів по безвізу (інфографіка)

З січня 2015-го по серпень 2018-го оформлено майже 9,5 млн біометричних документів.

Раніше у ДМС заявляли, що всі громадяни України отримують закордонні паспорти вчасно. Нині документи видаються протягом 7 і 20 робочих днів залежно від суми оплаченого адміністративного збору.