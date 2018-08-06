В МЗС розповіли, скільки українських моряків арештовано в Греції та Італії

У МЗС зазначили, що з моряками завжди були проблеми, але в таких масштабах, як це відбувається зараз, не було вже давно, а можливо, й ніколи.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що в Греції та Італії арештовано близько 250 українських моряків, переважну більшість - за перевезення нелегальних мігрантів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.

За його словами, за останні роки ситуація з українськими моряками за кордоном значно погіршилася.

"З моряками завжди були проблеми, але в таких масштабах, як це відбувається зараз, на жаль, не було вже давно, а можливо, й ніколи", - наголосив дипломат.

У зв'язку з цим він сказав, що найбільші проблеми пов'язані з затриманням українських моряків в Греції та Італії.

"У Греції станом на червень цього року тримають 151 українського моряка, з них 108 -засуджено, з яких 98 - за перевезення нелегальних мігрантів. Приблизно така сама ситуація спостерігається в Італії, де утримується близько 100 громадян України за перевезення нелегальних мігрантів", - наголосив Заяць.

Він додав, що Україна та Греція мають намір укласти двосторонню угоду, щоб тим українським морякам, які умовно або достроково звільнені в Греції, можна було дозволити повернутися в Україну.

"Ситуація така, що їх умовно, достроково звільняють, вони опиняються у Греції, яку не можуть залишити, без засобів на існування. Всі розуміємо, що існує великий ризик того, що вони будуть втягнуті в новий виток протиправної діяльності для того, щоб забезпечити себе засобами на існування. Щоб вирішити цю проблему, активно співпрацюємо з Міністерством юстиції. Сподіваємося, що вже найближчим часом ця угода буде підписана, і ця категорія зможе повернутися додому", - заявив він.

Лише протягом останнього, зазначив дипломат, вдалося повернути 33 українських моряків на батьківщину. Йдеться про справи судна Mekong Spirit (27 липня 12 членів екіпажу повернулися до України) з Греції, судна RS 300-97 (27 червня 6 членів екіпажу так само повернулися в Україну), і також про повернення 15 членів екіпажу судна-банкрута Free Neptune з Оману.