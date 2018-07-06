В Італії затримали українську яхту із 70 нелегалами з Туреччини на борту

Яхта вийшла з порту Миколаївщини під прапором України, а потім змінила його на прапор Німеччини.

У районі порту Кротоне італійські правоохоронці затримали українську яхту, на борту якої знаходилося понад 70 нелегальних мігрантів, яких переправляли з Туреччини. Про це повідомив прес-центр Державної прикордонної служби України.

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"Отримавши чергову інформацію про можливу участь громадян України в незаконних діях з переміщення мігрантів морським шляхом оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління відразу попередили європейських колег. Як результат, 3 липня в районі порту Кротоне італійські правоохоронці виявили яхту з незаконними мігрантами. На борту судна перебував 71 громадянин, зокрема 8 жінок та 15 дітей, яких переправляли з Туреччини", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Схема переправлення не змінилась. Плавзасіб, як і минулого разу, був під прапором Німеччини, хоча реально виходив з порту Миколаївщини під прапором України", - додали прикордонники.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Харківщині росіянин намагався переправити до України азіатів.