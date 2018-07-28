До Одеси повернулися українські моряки судна Mekong Spirit, затриманого в Греції за підозрою в перевезенні вибухівки (відео)

На батьківщину повернулися 12 моряків, а п‘ять членів екіпажу залишаються в Греції у зв'язку з проведенням слідчих дій.

До Одеси, в ніч на 28 липня, повернулися українські моряки - члени екіпажу судна Mekong Spirit, затриманого в Греції за підозрою в перевезенні вибухових речовин - товарів військового призначення до країн, які перебувають під санкціями ООН.

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Як передає кореспондент УНІАН, у міжнародному аеропорту «Одеса» моряків зустрічали рідні, близькі і друзі.

За словами членів екіпажу, теплохід Mekong Spirit, яким володіє швейцарська компанія, було затримано грецькою поліцією 25 травня 2017 року.

«Судно, яке прямувало з Ізміра (Туреччина) в порт Судан, було затримано грецькою береговою охороною в територіальних водах Греції і під конвоєм приведено на грецьку військову базу. Капітана звинувачують, зокрема, в тому, що він не поінформував владу Греції про наявність небезпечного вантажу на борту - вибухівки для гірничовидобувних робіт, мисливських і спортивних патронів, які є частиною комерційного контракту між компаніями Туреччини й Судану», - повідомили моряки.

Відповідно до судового вердикту, повернутися на батьківщину дістали можливість 12 членів екіпажу Mekong Spirit. Основна умова - обов'язкова щомісячна реєстрація в Генеральному консульстві Греції в Одесі. Решта членів екіпажу - капітан, старпом і матроси - перебуватимуть у Греції до з'ясування всіх обставин.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2018 року заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич повідомив, що 25 травня 2017 року в Греції затримали 17 громадян України - членів екіпажу судна Mekong Spirit.

За результатами його зустрічей з представниками компетентних органів Греції 12 моряків повинні повернуться на батьківщину, а п‘ять членів екіпажу зазначеного судна залишаються в Греції у зв'язку з проведенням слідчих дій.

23 липня 2018 року рішенням суддівської Ради дано дозвіл на повернення до України 12 членів екіпажу судна Mekong Spirit.

«5 членів екіпажу залишаються в Греції, вирішуються питання їх перебування в Афінах (розміщення, побут). Адвокат подав клопотання до суду про можливість їх повернення до України», - сказав Кирилич.