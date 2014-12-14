Великобританія прийме на лікування 5 поранених бійців АТО

Про це оголосив у неділю британський міністр закордонних справ Філіп Хаммонд, передає РІА Новости.

”Великобританія підтримує український народ і уряд України, які захищають незалежність своєї країни і працюють над забезпеченням політичних, економічних реформ та реформи системи управління, необхідних для відновлення країни. Хірургічне відділення лікарні імені королеви Єлизавети (у Бірмінгемі) має величезний досвід в лікуванні отриманих на полі бою поранень, і я радий, що ми можемо використовувати цей досвід для того, щоб повернути до життя тих, хто був важко поранений у конфлікті на сході України”, - йдеться в заяві міністра.

Лікарі проведуть операції п`яти українським солдатам, першого з яких вже доставлено в Бірмінгем цього тижня. Другий військовий прибуде в Британію в січні.

Читайте такожЗа кордоном лікування пройшли 36 бійців АТО і 363 учасники Євромайдану”Група хірургів з лікарні королеви Єлизавети вирушить в січні до Києва, щоб вибрати ще трьох солдатів для лікування”, - наголошується в повідомленні МЗС.