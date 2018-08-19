Українка намагалася вивезти до Угорщини 11-річну дитину за підробленим дозволом батька

Прикордонники з’ясували, що дозвіл батька на вивезення дитини за кордон, виданий Генконсульством України в Барселоні, підроблений.

Українка намагалася вивезти до Угорщини 11-річну дитину за підробленими документами.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

За даними ДПСУ, 35-річна громадянка України прямувала із хлопчиком 2007 року народження до сусідньої країни через пункт пропуску «Тиса», що на українсько-угорському кордоні.

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Під час перевірки документів з’ясувалось, що дозвіл батька на вивезення дитини за кордон, виданий Генеральним консульством України в Барселоні, підроблений. На момент видачі згоди батько перебував на території України та за її межі ніколи не виїжджав.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів») Кримінального кодексу України, прикордонниками проінформовано представників Національної поліції. Жінка разом із дитиною залишилися на території України.