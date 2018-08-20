ЗУСТРІЧАЙТЕ ЄВРОСОБАЧИЙ БОМОНД У КИЄВІ!

Вперше Кінологічна спілка України прийматимеголовну кінологічну подію центрально та східноєвропейського регіону – Кубок Центральної та Східної Європи – 2018 у Києві – в самому серці нашої країни! А також запрошує на вже традиційні літні міжнародні виставки собак усіх порід «Золота пектораль» та «Злато скіфів». На подіумі собачої краси позуватиме весь європейський собачий бомонд!

П’ять тисяч учасників із різних країн світу майже двохсот порід собак продемонструють свої екстер’єрні якості на виставкових рингах. Для шанувальників екзотичного та спортивного дресирування проходитимуть показові виступи з Танцівіз собаками. Молоді кінологипредставлять свої вміння у конкурсі з Юніор-хендлінгу. Також відвідувачі зможуть дізнатися про каністерапію для «особливих» діток на традиційному Майданчику дружби. Для самих маленьких організатори підготували додаткову розважальну програму та багато цікавинок. Головний фінальний конкурс «Bestinshow», де візьмуть участь найдостойніші чотирилапі, визначить найсильніших представників світової собачої еліти. Виставкове «меню», як завжди, порадує і гурманів і широку аудиторію любителів братів менших. Усе це створить піднесений настрій кожному, хто завітає на виставки у святкові вихідні.

Генеральний партнер виставок – компанія «RoylCanin Україна». Інформаційні партнери – журнал КСУ «ClubDogs», перший український сайт авторської журналістики «Фраза.ua».

Міжнародні виставки проводить Кінологічна спілка України, Президентом якої вже багато років є Георгій Оніщенко.

Вхід для людей із обмеженими можливостями (потрібен документ, що це засвідчує) та дітей до 7 років безкоштовний.

Виставки проходитимуть 24, 25, 26 серпня в Міжнародному виставковому центрі (Броварський пр-т, 15, п-ни 2,3, ст. м. «Лівобережна»).

Прес-служба КСУ

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