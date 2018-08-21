У Сумах голова благодійного фонду незаконно продав 109 безкоштовно отриманих авто

У фонді було 123 автомобіля, але обвинувачений поставив на облік тільки чотирнадцять.

Керівник Благодійного фонду соціального захисту інвалідів Сумської області попався на незаконному продажі 109 безкоштовно отриманих для потреб фонду автомобілів.

Судовий розгляд справи почався з того, що суд відклав розгляд справи через неявку адвоката зловмисника, повідомили в прес-центрі судової влади України в понеділок, 20 серпня, передає Главред.

Як повідомляє слідство, у фонду було 123 автомобіля, але обвинувачений поставив на облік тільки чотирнадцять.

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"У ході слідства встановлено, що благодійному фонду Соцінвест безкоштовно надано для використання в благодійних цілях 123 транспортних засоби, які були конфісковані державою і не реалізовані", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до законодавства, збут такого майна можливий лише за умови сплати мита та інших податків і зборів. Однак він реалізував невраховані автомобілі, провівши їх за документами, як продаж на запчастини, не сплачуючи при цьому обов'язкових платежів і занизивши в рази суму продажів.

Таким чином, підозрюваний двічі завдав збитків державі - з його вини залишилися без автомобілів малозабезпечені громадяни, а держава понесла збитки в розмірі як мінімум 1,66 млн грн.

Повідомляється, що наступне судове засідання по справі відбудеться у відкритому режимі 31 серпня 2018 року в Зарічному районному суді Сум.

Раніше УНІАН повідомляв, що київською місцевою прокуратурою № 10 оголошено про підозру колишнього співробітника Посольства України в Південно-Африканській Республіці присвоєння 1,5 млн гривень державних коштів.