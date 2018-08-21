У Сумах голова благодійного фонду незаконно продав 109 безкоштовно отриманих авто

03:31, 21 серпня 2018
Суспільство
96 0
Ілюстрація / REUTERS

Керівник Благодійного фонду соціального захисту інвалідів Сумської області попався на незаконному продажі 109 безкоштовно отриманих для потреб фонду автомобілів.

Судовий розгляд справи почався з того, що суд відклав розгляд справи через неявку адвоката зловмисника, повідомили в прес-центрі судової влади України в понеділок, 20 серпня, передає Главред.

Як повідомляє слідство, у фонду було 123 автомобіля, але обвинувачений поставив на облік тільки чотирнадцять.

Читайте такожНа Закарпатті жінка хотіла продати свою сусідку-інваліда з дворічним сином для жебракування

"У ході слідства встановлено, що благодійному фонду Соцінвест безкоштовно надано для використання в благодійних цілях 123 транспортних засоби, які були конфісковані державою і не реалізовані", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до законодавства, збут такого майна можливий лише за умови сплати мита та інших податків і зборів. Однак він реалізував невраховані автомобілі, провівши їх за документами, як продаж на запчастини, не сплачуючи при цьому обов'язкових платежів і занизивши в рази суму продажів.

Таким чином, підозрюваний двічі завдав збитків державі - з його вини залишилися без автомобілів малозабезпечені громадяни, а держава понесла збитки в розмірі як мінімум 1,66 млн грн.

Повідомляється, що наступне судове засідання по справі відбудеться у відкритому режимі 31 серпня 2018 року в Зарічному районному суді Сум.

Раніше УНІАН повідомляв, що київською місцевою прокуратурою № 10 оголошено про підозру колишнього співробітника Посольства України в Південно-Африканській Республіці присвоєння 1,5 млн гривень державних коштів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Суми#Благодійний фонд