Екс-співробітника посольства України в ПАР підозрюють у привласненні 1,5 мільйона гривень

У період 2016-2017 років він заволодів коштами, призначеними для функціонування дипустанови.

Київською місцевою прокуратурою №10 оголошено про підозру колишньому співробітнику Посольства України в Південно-Африканській Республіці у привласненні 1,5 млн гривень державних коштів.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

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Під час фінансового аудиту з'ясувалося, що, перебуваючи у період 2016-2017 років у довготерміновому відрядженні, спеціаліст першої категорії Посольства України в ПАР без жодного документального обґрунтування заволодів понад 1,5 млн гривень державних коштів, призначених для функціонування цієї дипломатичної установи.

За результатами розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Крім того, місцевою прокуратурою заявлено позов про стягнення з підозрюваного всієї суми завданих збитків.

Нагадаємо, наприкінці квітня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про завершення досудового розслідування семи підозрюваним у заволодінні понад 247 млн грн ДП "Адміністрація морських портів України".